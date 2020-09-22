Оперативники Харківщини затримали «церковного» злодія, який перебував у розшуку

Чоловік підозрюється у вчиненні серії крадіжок з релігійних споруд України. На його рахунку 7 епізодів злочинної діяльності в різних регіонах держави. Награбоване майно зловмисник збував через мережу Інтернет.

Встановили місце знаходження розшукуваного працівники Управління карного розшуку обласного главку поліції. 31-річний чоловік був оголошений у розшук у березні цього року.

Зловмисника засуджено до 3 років позбавлення волі за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі викрили його у 7 злочинах, які він скоїв на території Харківської, Київської, Житомирської і Чернігівської областей. Злодій проникав в храми, звідки викрадав ікони та інші цінні речі. Потім за допомогою мережі інтернет підшукував покупців на церковне майно.

Чоловік постійно змінював адреси мешкання, не спілкувався із рідними та знайомими, щоб поліція не змогла вийти на його слід. Працівники харківського карного розшуку провели низку оперативних заходів та встановили місце, де переховувався зловмисник.

Вранці 22 серпня біля будинку по вул. Бучми у Харкові поліція затримала розшукуваного харків’янина. Зараз його передано до Новобаварського відділу поліції для подальшого поміщення до СІЗО.

Відділ комунікації поліції Харківської області