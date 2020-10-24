Оперативники Харкова затримали трьох іноземців за незаконне зберігання зброї (фото, відео)

До складу угруповання входили троє громадян Азербайджану 26, 31, 36 років. За наявними оперативними даними, двоє з них у березні цього року прибули на територію України з метою підтвердження злочинного впливу одного з найавторитетніших злодіїв у законі, та перемовин з представниками азербайджанських діаспор.

Оперуповноважений Управління карного розшуку обласного главку поліції розповів, що до підрозділу надійшла оперативна інформація щодо злочинної групи, яка складається з громадян Азербайджану.

23 жовтня, в ході перевірки інформації та під час огляду особистих речей іноземців, працівники Управління карного розшуку спільно з працівниками полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області, Київського та Московського відділів поліції виявили та вилучили у правопорушників 3 пістолети, споряджені патронами.

Під час обшуку за місцем мешкання правопорушників працівники поліції вилучили автомат з ознаками переробки з глушником, магазин до нього, споряджений шістьма набоями, коробку з 16 патронами та пакет з речовиною рослинного походження, попередньо, марихуаною вагою близько одного кілограма.

Вилучене направлено для проведення експертного дослідження.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

На даний час зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцією перевіряється причетність до вчинення тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України.

Відділ комунікації поліції Харківської області