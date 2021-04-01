Оперативники карного розшуку встановили замовників та організатора підпалу автомобіля поліцейського

Ініціаторами цього злочину є двоє відомих в Херсонській області братів, які перебувають у міжнародному розшуку за організацію двох замовних вбивств у 2018 році. А координував дії безпосередніх виконавців чоловік, який перебуває за кордом.

Як повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадим Дзюбинський, оперативники херсонської поліції отримали інформацію про те, що невідомі особи з метою особистої помсти та залякування працівника поліції готуються до пошкодження його особистого майна, зокрема — підпалу автомобіля.

Під час проведення негласних розшукових дій працівники Департаменту карного розшуку та Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оперативно встановили осіб, які мали це зробити, а відтак спланували спецоперацію для їх затримання.

«Залучивши спецпідрозділ КОРД, під час контролю за вчиненням злочину ми одразу після вчинення злочину затримали трьох осіб за підпал автомобіля одного з керівників територіального підрозділу в Херсонській області», — розповів начальник Департаменту карного розшуку.

Затриманими виявилися троє раніше судимих херсонців: одному зі зловмисників 33 роки, двом іншим – по 31. Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 347 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи їхнім близьким родичам, у зв’язку з виконанням службових обов’язків працівником правоохоронного органу, вчинене шляхом підпалу.

Чинним законодавством за такі дії передбачено покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Сьогодні, 1 квітня, Печерський суд міста Києва обрав підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою із можливістю внесення застави загальним розміром понад мільйон 200 тисяч гривень.

Також Вадим Дзюбинський повідомив, що оперативники Нацполіції встановили замовників та організатора підпалу автомобіля поліцейського.

«Організатор цього злочину, який координував дії виконавців, перебуває за кордоном. Замовники – відомі в Херсонській області два брати, які перебувають у міжнародному розшуку за організацію двох замовних вбивств на території Херсонської області у 2018 році. Зокрема вбивство підприємця та замах на вбивство його особистого охоронця, який залишився інвалідом. Ще одне вбивство працівники полії Херсонщини попередили і затримали безпосередніх виконавців».

У рамках вказаного кримінального провадження тривають слідчі дії. Поліцейські продовжують оперативно-розшукові заходи для затримання організатора та замовників злочину.

Управління комунікації Національної поліції України