Оперативники Маріуполя затримали зловмисника, який три роки переховувався від суду

34-річний чоловік, намагаючись уникнути покарання за майнові злочини, скоєні у складі групи осіб, втік до іншої області. Поліцейські затримали обвинуваченого попри всі його спроби конспірації.

Чоловіка було оголошено в розшук у березні 2018 року. За цей час втікач оселився в одному з населених пунктів Кіровоградської області, змінив паспорт і права, влаштувався на роботу в одному з місцевих СТО й навіть обзавівся родиною.

Тим часом співробітники карного розшуку Кальміуського відділення поліції продовжували пошук зловмисника. У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів місцезнаходження чоловіка було встановлено, і вже вчора поліцейські прибули на його «нову» адресу.

Під час затримання фігурант намагався видати себе за іншу людину, але розшуковці мали достатньо доказів, аби довести зворотне – особу розшукуваного засвідчили його світлини, попередні документи та результати дактилоскопії.

Втікача було затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено до Маріуполя для проведення додаткових слідчих дій.

Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Затриманому загрожує до п’яти років ув’язнення. // Стопкор