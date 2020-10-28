Оперативники Нацполіції затримали підозрюваного в організації вбивства 6-річної давнини

Поліцейські вже втретє затримали розшукуваного – до цього суд двічі обирав йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Чоловік підозрюється в організації вбивстві колишнього чоловіка своєї родички у січні 2014 року.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що на початку 2014 року 59-річний киянин за попередньою змовою зі своїм знайомим спланував вбивство 44-річного чоловіка на Закарпатті. Потерпілий був колишнім чоловіком родички затриманого. Попередньо, мотивом вбивства стали систематичні конфлікти вбитого з колишньою дружиною.

З’ясовано, що, використовуючи підроблені документи, на орендованому автомобілі киянин привіз виконавця вбивства до Мукачевого. Зловмисник проник на подвір’я потерпілого та застрелив жертву. Після цього підозрювані повернулися до Києва.

Після вчинення злочину працівники поліції двічі затримували та доставляли до суду підозрюваного в організації вбивства, однак суд обирав йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

У вересні 2019 року підозрюваного знову оголосили у розшук.

Сьогодні, 27 жовтня, оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції затримали розшукуваного. Наразі його доставлено до Оболонського управління поліції Києва.

Відповідно до ч. 3 та ч. 5 ст. 27, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство), ч.1 ст. 263(Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України затриманому може загрожувати до 15 років або довічне позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Департаменту карного розшуку