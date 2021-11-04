Оперативники Нацполіції затримали учасників міжрегіонального  наркоугруповання

Дилери організували схему безконтактного збуту метадону на території Харкова. Щомісяця вони робили дві з половиною тисячі закладок на суму близько мільйона гривень. До складу групи входило восьмеро осіб – мешканці Черкаської та Харківської областей.

Упродовж кількох місяців оперативники Харківського управління боротьби з наркозлочинністю та слідчі слідчого управління обласної поліції документували злочинну діяльність групи осіб з ознаками організованості, які займалися збутом наркотичного засобу «метадон».

Організували та контролювали наркобізнес цивільне подружжя з міста Умань. Вони створили в одному з месенджерів віртуальну наркокрамницю з продажу метадону. У спільники залучили 20-річного уродженця Вінниччини, який приймав замовлення і координував «закладників» та 26-річного харків’янина – в ролі кур’єра. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, вони постійно змінювали маршрути перевезення наркотиків з Умані до Харкова.

Займалися розкладанням «закладок» на території Харкова двоє чоловіків та двоє жінок віком від 31-го да 53-х років. «Товар» для збуту ділки отримували оптовими партіями, а потім фасували на «дози».

Щомісяця зловмисники робили близько 2 500 «закладок», а їхній прибуток становив близько мільйона гривень. Розрахунок за «товар» проводився за допомогою грошового переказу. «Клієнти» поповнювали мобільний рахунок одного з учасників групи на певну суму, яка потім виводилася на банківські картки.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів «Схід» та ТОР затримали 5-х учасників угруповання, а одного з яких — на автостанції в Харкові, коли той привіз чергову партію метадону. Під час санкціонованих обшуків, які проводилися одночасно на території трьох областей, вилучили 620 згортків із метадоном, електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони та «чорнові» записи.

П’ятьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Після проведення необхідних процесуальних дій буде вирішуватися питання про повідомлення ще трьом учасникам групи про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України