Оперативники поліції Києва викрили уродженця РФ у зберіганні арсеналу зброї та боєприпасів

Уродженець рф постійно змінював місця проживання, користувався різними автомобілями та використовував форму одного із військових формувань. Правоохоронці вилучили у фігуранта набої, зброю, радіостанції, мобільні телефони та перевіряють його на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками слідчого управління та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 затримали чоловіка, який зберігав вдома зброю та набої. Правопорушник – це 42-річний громадянин російської федерації.

Як розповів заступник начальника поліції Києва — начальник кримінальної поліції Андрій Гарастюк, поліцейські провели обшук за місцем мешкання фігуранта у Київській області та вилучили речові докази злочинної діяльності:

«Встановлено, що уродженець росії постійно змінював орендовані квартири, користувався різними автомобілями, крім того використовував форму одного з військових формувань. Зловмисник ніде не повідомляв про своє справжнє громадянство, а представлявся українцем. Ми вилучили у нього військове спорядження, набої, зброю, дві радіостанції та ніж. Разом з тим, фігурант перевіряється на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності держави-агресора».

Також поліцейські виявили та перевірили два автомобілі, на яких пересувався фігурант. Державні номерні знаки іномарок не відповідали наявним транспортним засобам, а зареєстровані в росії. Крім того, за місцем тимчасового проживання затриманого вилучено мобільні телефони, ноутбуки, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та чорнові записи, які перевіряються на причетність затриманого до зав’язків з російськими окупантами.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За процесуального погодження прокуратури вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва