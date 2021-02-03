Оперативники поліції Києва вилучили у чоловіка наркотики та зброю

Під час санкціонованих обшуків з помешкання фігуранта вилучили пакетики із речовиною рослинного походження та порошкоподібною речовиною, електронні ваги, предмети, схожі на багнет-ніж та страйкбольну гранату.

У ході супроводження матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, співробітники Шевченківського управління поліції затримали чоловіка з наркотиками та забороненими предметами.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, слідчі спільно з оперативними співробітниками провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта:

«У ході слідчих дій у квартирі, що на вулиці Симиренка, ми виявили та вилучили електронні ваги, сім поліетиленових пакетів з порошкоподібною речовиною, п’ять поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, пристрої для подріблення та куріння канабісу, предмет, схожий на гладкоствольну зброю, 15 предметів, схожих на набої, багнет-ніж та страйкбольну гранату. Усі речі та речовини, які заборонені у обігу, направили на проведення експертизи. Киянина, 1983 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується два кримінальних провадження, розпочатих за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва