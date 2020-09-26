Оперативники столичної поліції затримали «на гарячому» чоловіка, який намагався пограбувати кіоск
За допомогою спеціальних інструментів зловмисник хотів потрапити до приміщення, однак оперативники його затримали на місці вчинення злочину. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.
У ході реалізації оперативної інформації на вулиці Гарматній співробітники відділу поліції №2 Солом’янського управління виявили двох чоловіків, один із яких шляхом пошкодження вікна намагався проникнути до зачиненого кіоску із тютюновими виробами. Незнайомців затримали для перевірки, а на місце викликали слідчо-оперативну групу для документування події.
Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у 33- та 31-річного жителів столиці викрутки, спеціальні інструменти, зв’язки ключів та господарчі рукавички. Речові докази поліцейські направили на проведення відповідних експертиз, а чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до районного управління поліції для встановлення усіх обставин злочину.
Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України у ході якого з’ясувалось, що один із учасників в момент скоєння злочину залишився біля кіоску та спостерігав за обстановкою навколо, тож наразі він перебуває у кримінальному провадженні у статусі свідка. Його товаришу, уродженцю Київської області, 1986 року народження вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 43 940 гривень. Зловмиснику загрожує від трьох до шести років ув’язнення.
Вартові еспресо за матеріалами Відділу комунікації поліції КиєваTweet