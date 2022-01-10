Оперативники викрили афериста, який обкрадав громадян за схемою «ваш родич у лікарні»

В ізоляторі тимчасового тримання перебуває 30-річний рівнянин, який вчора, дев’ятого січня, намагався ошукати пенсіонера. Коли дубенчанин не віддав гроші — відкрито заволодів його заощадженнями в сумі майже 44 тисячі гривень.

Близько 18 години на стаціонарний телефон 90-річного жителя Дубна зателефонував невідомий чоловік: представившись лікарем, повідомив, що дочка потрапила у ДТП і в неї складні переломи ніг. Для лікування жінки потрібна термінова операція, а отже – значна сума коштів.

«Він запевняв, що потрібно ставити імплантати і цю операцію робитимуть у Львові. Вартість лікування — 8 тисяч доларів США, — розповідає потерпілий пан Леонтій. — Я сказав, що не маю такої суми, тому мені назвали нижчу ціну — 80 тисяч гривень».

Крім того, аби розпочати оперативне втручання, потрібно було написати відповідну заяву, зміст якої продиктували аферисти.

Дубенчанин дістав усі свої заощадження та почав перераховувати гроші. В цей час на подвір’я будинку зайшов чоловік. Відрекомендувався прокурором і сказав, що прийшов по гроші та заяву.

Пенсіонер запросив його до оселі. Втім, запідозрив недобре і сказав, що грошей не віддасть, а відвезе особисто до лікарні. Тож, псевдоправоохоронець почав «діяти»: відштовхнув дідуся, забрав усі кошти, які лежали на видному місці, та вмить покинув будинок. 90-річний житель Дубна одразу повідомив до поліції.

«Працівники карного розшуку Дубенського районного відділу поліції спільно з колегами обласного управління оперативно вийшли на слід зловмисника: ним виявився 30-річний рівнянин, — повідомив т.в.о. начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Крошко. — Із залученням оперативних служб вдалося встановити його місце перебування: затримали крадія, коли той на таксі покидав місто. У нього криміналісти вилучили 31541 тисячу гривень та 400 євро».

Національна поліція України