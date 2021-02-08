Оперативники викрили злочинну групу на збуті метадону та героїну

Незаконний бізнес налагодили троє жителів Львівської області віком від 35-ти до 39-ти років. Наркотики зловмисники купували оптовими партіями, розфасовували та розповсюджували під час особистих зустрічей. За скоєне фігурантам загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Інформацію про осіб, які організували збут тяжких наркотиків на Львівщині, отримали оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції. За вказаним фактом відразу було розпочато кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Документуючи діяльність фігурантів, поліцейські встановили, що збут наркотиків налагодили троє чоловіків. Наркодилери збували наркозалежним регіону героїн та метадон під час особистих зустрічей.

Правоохоронці за участі бійців полку поліції особливого призначення затримали двох фігурантів під час чергового збуту.

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешканця зловмисників поліцейські вилучили згортки з розфасованим героїном та метадоном, сліп-пакети, електронні ваги, чорнові записи, платіжні картки та гроші, ймовірно, отримані за збут наркотиків.

Двох членів групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі-детективи Львівщини за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили двом чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після проведення експертного дослідження буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру третьому фігуранту.

За незаконні оборудки з наркотиками їм загрожує до десяти років з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України