Оперативники за годину розкрили розбійний напад на мешканця Шевченківського району столиці

Зловмисник погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, а після забрав мобільний телефон та втік. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 44-річний чоловік, який повідомив, що на нього напав невідомий та забрав мобільний телефон. Черговий негайно передав інформацію поліцейським нарядам.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, правоохоронці за декілька хвилин прибули на місце події та опитали заявника:

«Ми встановили, що до потерпілого підійшов чоловік та попросив мобільний телефон, аби зателефонувати, але отримав відмову. У результаті зловмисник дістав пістолет та почав ним погрожувати. Потім забрав гаджет та втік у невідомому напрямку. По прибуттю на місце події ми розпочали відпрацювання території та проглянули записи з вуличних камер відеоспостереження. За годину пошуків ми затримали ймовірного підозрюваного».

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний киянин, раніше судимий за скоєння розбійного нападу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва