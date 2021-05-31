Оперативники затримали чоловіка, який 23 роки знаходився в розшуку за вбивство

Працівниками управлінь карного розшуку ГУНП у м. Києві та ГУНП в Львівській області затримано чоловіка, який перебував у розшуку 23 роки

На початку 1998 року затриманий вчинив вбивство та почав переховуватися від правоохоронних органів, у зв’язку з чим був оголошений в розшук.

На цей час втікачу 46 років.

Фігуранту повідомлено про підозру про скоєння вбивства, слідчі звернулися до суду з клопотанням щодо обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою.

Департамент карного розшуку НПУ

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