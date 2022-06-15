Оперативники затримали чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжкиу трьох районах столиці

За вчинені правопорушення в у мовах воєнного стану йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів по попередженню та розкриттю злочинів на території міста Києва оперативники столичного главку затримали крадія. На місце прибула слідчо-оперативна група, аби задокументувати правопорушення.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичного главку Віталій Отрудько, слідчі затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Відомо, що у магазині чоловік викрав товар на 400 гривень та намагався втекти, однак ми швидко його затримали та доставили до відділку поліції. Крім того, з’ясували, що зловмисник скоїв аналогічні злочини ще у трьох районах столиці та перебував у розшуку Деснянським управлінням поліції. Затриманим виявився раніше судимий за крадіжки та шахрайські дії 45-річний броварчанин».

Наразі слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва