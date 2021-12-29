Оперативники затримали іноземця, який обікрав квартиру киянки у Шевченківському районі столиці

Крадій поцупив з помешкання жіночі сумки та гроші. Слідчі повідомили йому про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Під час відпрацювання території Шевченківського району співробітники карного розшуку помітили чоловіка, який підозріло себе поводив та помітно нервував. Правоохоронці підійшли до нього, аби перевірити, однак незнайомець почав втікати.

Як розповів заступник начальника слідчого відділення — відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Олексій Бойко, оперативники швидко зреагували та наздогнали чоловіка:

«Ми виявили у нього речі та гроші, походження яких він не зміг пояснити, тож доставили його до відділу поліції для з’ясування обставин. Менш ніж за годину від киянки надійшла заява про незаконне проникнення невідомих в її квартиру на вулиці Рейтерській. Жінка повідомила, що з оселі зникли сумки та гроші. У подальшому ми з’ясували, що доставлений 43-річний іноземець причетний до цієї крадіжки з квартири, а речі, які він мав при собі належать потерпілій. Крадія затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу – крадіжка, поєднана з проникненням у житло. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Шевченківський районний суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Відділ комунікації поліції Києва