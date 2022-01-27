Оперативники затримали іноземця, який обікрав пасажира у Шевченківському районі столиці

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Під час відпрацювання Шевченківського району столиці співробітники карного розшуку столичного главку затримали крадія відразу після вчинення злочину. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група задля документування події.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник вже мав судимість, але на шлях виправлення не став:

«Ми з’ясували, що порушник на вулиці Довженка звернув свою увагу на пасажира маршрутного таксі, у якого знаходилась сумка через плече. Зловмисник скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає та поцупив із сумки потерпілого гаманець із трьома тисячами гривень. Затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України – іноземець, 1981 року народження, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва