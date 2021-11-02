Оперативники затримали киянина, який влаштував стрілянину на Оболоні

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від перехожих про звуки пострілів на вулиці Олександра Архіпенка. Оперативний черговий терміново направив на місце патрульних, слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції та співробітників карного розшуку для встановлення обставин події.

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За вказаною адресою поліцейські зупинили схожого за описом чоловіка, який поводив себе агресивно. Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на пістолет та вісім набоїв до нього, які у подальшому вилучили та направили на відповідне експертне дослідження. Співробітники поліції встановили, що правопорушник здійснив три постріли у повітря та два у землю.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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