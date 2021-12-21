Оперативники затримали осіб, які ошукали волинян на 200 тисяч гривень

Діяли зловмисники за схемою «ваш родич потрапив у ДТП». Увійшовши в довіру, шахрайським способом за два дні відібрали у потерпілих близько 200 тисяч гривень.

19 грудня, після 22 години, до 69-річного лучанина зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником правоохоронного органу і повідомила, що його дочка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої постраждали люди. Далі він почув голос, схожий на голос доньки, який це підтвердив та сказав, що потрібна значна сума коштів. Довірливий лучанин виніс згодом невідомій жінці, яка представилась представницею прокуратури, 120 тисяч гривень. Через певний час він зателефонував до доньки, з якою, як виявилось, усе було гаразд. Про злочин чоловік негайно сповістив у поліцію.

20 грудня до 72-річної ковельчанки за схожим сценарієм зателефонувала невідома особа та повідомила, що донька потрапила в ДТП, де є потерпілі. Чоловік по той бік слухавки сказав, що прийде представниця правоохоронного органу, і їй необхідно буде дати якомога більше грошей для залагодження справи, що пенсіонерка і зробила. У результаті, через власну довірливість, потерпіла позбулась кількох десятків тисяч гривень та доларів. Пенсіонерка навіть одразу не отямилась та роздумувала, де знайти ще грошей, аби допомогти дочці. Врешті, вона зв’язалась з донькою, впевнилась, що все гаразд, і повідомила до поліції про інцидент.

«Завдяки своєчасному отриманню повідомлення на лінію 102, оперативники неподалік місця проживання потерпілої, у Ковелі, затримали зловмисницю та її спільника. Їм 38 та 32 роки відповідно, обоє з Одещини й раніше мали проблеми з законом. При них поліцейські виявили грошові кошти та ряд інших речових доказів. За два дні зловмисники встигли ошукати двох людей у Луцьку та Ковелі на близько 200 тисяч гривень, їхнім подальшим незаконним діянням завадили співробітники волинської поліції», — розповів заступник начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.

За цими фактами зареєстровані відомості до ЄРДР за ст. 190 Кримінального Кодексу України – шахрайство. Зловмисникам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Встановлено, що дзвінки на домашні телефони потерпілих здійснювались з тимчасово окупованої території, а вже безпосередньо на Волині шахраї втілювали алгоритм виманювання коштів.

Нині ці особи затримані у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України, проводяться слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення їхньої причетності до інших кримінальних правопорушень, скоєних на території Волинської області та в інших регіонах.

Сектор комунікації поліції Волинської області