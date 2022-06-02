Оперативники затримали зловмисника, який обікрав десятки квартир у Вінниці

Затримали 47-річного правопорушника 31 травня у Вінниці відразу після чергової крадіжки. До всіх злочинів він ретельно готувався, майже не залишав слідів за собою і використовував спосіб зламу замків, характерний лише йому.

За словами начальника Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, правопорушник у 2015 році переїхав до Вінниці з Луганської області й з того часу почав вчиняти злочини. Щоб не залишати відбитків пальців затриманий завжди використовував рукавички, на обличчі носив маску та міг декілька разів переодягатися під час вчинення злочину.

За час проживання у Вінниці чоловік змінив прізвище, для того, щоб заплутати поліцейських. Під час вчинення одного з злочинів, обличчя зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.

У затриманого вилучили набір відмичок, викраденні з помешкання вінничан золоті прикраси, декілька балончиків з перцевим газом, рукавички, ніж та маску.

Газ дратівливої дії правопорушник планував використовувати у випадку, якщо його застануть на місці злочину власники квартир.

Зловмисник затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За наявною інформацією затриманого підозрюють у вчиненні майже 100 злочинів.

За фактом останнього злочину слідством розпочато розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За такий злочин зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області