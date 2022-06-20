Оперативники затримали зловмисника, який перебував у розшуку за вбивство киянина

На даний час слідчі готують клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Днями правоохоронці столиці встановили місцезнаходження уродженця Закарпатської області, 1967 року народження, котрий з 2020 року перебував у розшуку за умисне вбивство.

У квітні 2020 року до чергової частини Голосіївського управління поліціїї надійшло повідомлення про те, що сусід заявника протягом трьох діб не відповідає на телефонні дзвінки та не відчиняє двері. Правоохоронці виїхали за вказаною адресою та у квартирі на підлозі виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що причетний до вчинення кримінального правопорушення – раніше не судимий 34-річний уродженець Закарпатської області. Слідчі за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою підготували фігуранту повідомлення про підозру та розпочали розшук зловмисника. 16 червня цього року столичні оперативники затримали його у Солом’янському районі столиці.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва