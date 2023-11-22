Оператор-касир пошти викрав майже 190 тисяч гривень з робочої каси на онлайн ігри

21 листопада до Бердичівського райвідділу поліції звернулася керівниця одного із відділень пошти з заявою про зникнення з каси значної суми грошей. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Оглянувши камери відеоспостереження, дільничні офіцери поліції запідозрили у крадіжці оператора-касира цього ж відділення. У ході розмови 19-річний хлопець, житель Андрушівської громади, у скоєному зізнався.

Маючи доступ до робочої системи він, у декілька етапів, здійснив переказ коштів на свою картку. Викрадені гроші юнак витратив на онлайн-ігри.

Досудове розслідування, яке проводиться за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України, триває.

Варто зазначити, що крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області