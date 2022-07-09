Операція «Актив»: накладено арешт на ₴5,9 млрд. на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з РФ
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області встановили кілька підприємств, в яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни російської федерації. Діяльність зазначених підприємств пов’язана з наданням в оренду нерухомого майна, вирощуванням зернових культур та литтям чавуну. Отриманий дохід виводили до країни-агресорки.
Відтак з метою унеможливлення подальшого виведення коштів, які можуть використовуватися для підтримки окупаційної армії та інших незаконних військових збройних формувань, а також переоформлення права власності, на корпоративні права підприємств судом було накладено арешт. Загальна вартість — 5,9 млрд грн.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Його здійснюють слідчі слідчого управління поліції у Кіровоградській області під процесуальним керівництво обласної прокуратури.
Раніше було накладено арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф, на понад 4,6 млрд грн.
Нагадуємо: у Департаменті стратегічних розслідувань створено оперативний штаб з виявлення та відчуження фінансових і майнових ресурсів юридичних осіб та громадян рф і рб, які своєю діяльністю сприяють війні в Україні. Усі вилучені активи будуть стягнуті на користь держави.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України