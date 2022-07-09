Операція «Актив»: накладено арешт на ₴5,9 млрд. на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з РФ

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області встановили кілька підприємств, в яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни російської федерації. Діяльність зазначених підприємств пов’язана з наданням в оренду нерухомого майна, вирощуванням зернових культур та литтям чавуну. Отриманий дохід виводили до країни-агресорки.

Відтак з метою унеможливлення подальшого виведення коштів, які можуть використовуватися для підтримки окупаційної армії та інших незаконних військових збройних формувань, а також переоформлення права власності, на корпоративні права підприємств судом було накладено арешт. Загальна вартість — 5,9 млрд грн.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Його здійснюють слідчі слідчого управління поліції у Кіровоградській області під процесуальним керівництво обласної прокуратури.

Раніше було накладено арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф, на понад 4,6 млрд грн.

Нагадуємо: у Департаменті стратегічних розслідувань створено оперативний штаб з виявлення та відчуження фінансових і майнових ресурсів юридичних осіб та громадян рф і рб, які своєю діяльністю сприяють війні в Україні. Усі вилучені активи будуть стягнуті на користь держави.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України