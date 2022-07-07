Операція «актив»: накладено арешт на суму понад ₴4,6 млрд. на корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф

У межах операції оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять заходи з пошуку та вилученню прихованих активів країни-агресора та його бенефіціарів, а також збір доказової бази для подальшого арешту та конфіскації активів на користь України.

У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України), оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції встановили агропідприємство, пов’язане з рф. Його засновник та власник 50 % статутного капіталу – громадянин росії. Останній також є засновником 8 підприємств на території країни-агресора.

Кошти засновник агропідприємства разом з іншими його посадовими особами легалізували та виводили до країни-агресора.

З метою унеможливлення відчуження майна та проведення будь-яких інших операцій на частку статутного капіталу, що належить громадянинові рф, суд наклав арешт. Йдеться про понад 4,6 млрд грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Проводяться заходи з передачі арештованих активів в управління до АРМА.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України