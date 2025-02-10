Операція «Чисте місто»: у банківських скриньках фігурантів виявили ​понад $6,4 млн., €630 000 та ₴800 тисяч

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в межах операції “Чисте місто” щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.