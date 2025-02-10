Операція «Чисте місто»: у банківських скриньках фігурантів виявили понад $6,4 млн., €630 000 та ₴800 тисяч
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в межах операції “Чисте місто” щодо корупції в Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн доларів США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.
- 6 лютого повідомлялося, що НАБУ і САП провели масштабну операцію “Чисте місто”, в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради.
- У НАБУ розповіли, що схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.
- 10 лютого НАБУ оголосило в розвшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького.
- Директор Антикорупційного бюро Семен Кривонос також повідомив, що жоден із фігурантів у справі земельних махінацій в Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту. Водночас, він зазначив, що один із підозрюваних намагається покинути територію України, тому правоохоронці вживають заходів для його затримання.