Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 13.00 11.06.2024
Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні.
На даний час загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту – 51.
Ворог активізувався Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.
Тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Нашими захисниками відбито дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Дружелюбівки та Греківки ворог продовжує атакувати. Досить активно окупанти на напрямку російські терористи застосовують КАБи – сім керованих авіабомб ворог скинув у район Сіверська, чотири – неподалік Невського, та одну – поблизу Дружелюбівки.
На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 – тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки.
На Времівському напрямку відбито ворожу атаку біля Урожайного.
На Оріхівському напрямку було відбито п’ять спроб ворога покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Біля останнього ворог задіяв авіацію – скинув чотири авіабомби.
На Придніпровському напрямку по три КАБи російські окупанти застосували по районах Токарівки і Тягинки.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав! Разом переможемо!
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