Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 11.12.2024

Від початку доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом доби противник завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Високе та Порозок Сумської області; Тимоновичі Чернігівської області.

На Харківському напрямку з початку доби Сили оборони відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, поблизу Вовчанська триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться сім боєзіткнень.

На Лиманському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та у Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог провів одну наступальну дію в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

В районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення, які успішно були відбиті Силами оборони.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Торецька. Три атаки успішно відбито нашими захисниками, одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім цього, противник скинув 3 КАБ на населені пункти Кримське та Петрівка.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Двадцять вісім разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське та Лисівка. Поблизу Миролюбівки, Променя та Покровська відбито 12 ворожих атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки відбито 19 штурмів противника, наші захисники стійко відбивають ще дев’ять боєзіткнень, які тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор 26 разів атакував неподалік Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав бомбардування десятьма керованими авіаційними бомбами по населеним пунктам Комар та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

В районі населеного пункту Новоданилівка на Оріхівському напрямку нашими оборонцями успішно відбито одну ворожу атаку. Крім цього, Сили оборони збили одну керовану авіаційну ракету в районі населеного пункту Світлогірське.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі острова Козацький. Противник успіху не мав.

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 15 ворожих штурмів, шість з яких тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав 182 артилерійських обстрілів по населених пунктах області та позиціях наших оборонців.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони!

Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ