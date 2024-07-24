Оперативники ДВБ Нацполіції встановили 21-го колаборанта «мвд рф» з тимчасово окупованої частини Запоріжжя

Любителі «руського миру» вирішили будувати карʼєру у репресивному псевдоформуванні загарбників. За це їм загрожує до 15-ти років тюрми.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки у взаємодії із слідчими ГСУ СБУ ідентифікували 21-го мешканця окупованого Запоріжжя, які за власним бажанням влаштувалися до нелегітимного «міністерства внутрішніх справ російської федерації по Запорізькій області».

Зрадники обійняли різноманітні посади у підрозділах забезпечення безпеки дорожнього руху, розташовані у Мелітополі і Бердянську. Нині вони сприяють незаконній діяльності окупантів на тимчасово захоплених територіях та вчиняють злочини, виконуючи незаконні накази московських керівників.

Наразі встановленим працівникам нелегітимного правоохоронного органу заочно оголосили про підозру за ч.7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність). Їм загрожує до 15-ти років тюрми. Після деокупації області вони неминуче понесуть покарання.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України