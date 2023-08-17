Оперативники Ніжинського районного відділу поліції затримали серійних квартирних крадіїв-рецидивістів

Оперативники Ніжинського районного відділу поліції викрили та затримали підозрюваних, що причетні до обкрадання помешкань в місті Ніжині та Прилуках. Зловмисники проникали до помешкань шляхом підбору ключів, звідки викрадали гроші, оргтехніку, ювелірні прикраси та інші цінні речі.

1 серпня до поліції надійшла заява жителя міста Ніжина про те, що з його квартири зникли цінні речі. Чоловік розповів правоохоронцям, що коли прийшов додому, то виявив вхідні двері до своєї квартири відчиненими. В подальшому заявник виявив зникнення двох ноутбуків, мобільного телефону та грошей в сумі 4 тисячі гривень.

16 серпня до поліції надійшло повідомлення від жителя міста Прилуки про крадіжку з його приватного будинку: у прилучанина зникли гроші, золоті обручки, а також кілька комплектів сережок.

У результаті проведення комплексу слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння обох злочинів причетні 41-річний та 63-річний мешканці Ніжинського району, раніше судимі за скоєння майнових злочинів.

В ході проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних поліція виявила та вилучила ювелірні бирки від прикрас, набір інструментів, предмети ззовні схожі на «відмички», мобільні телефони.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Поліція затримала зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

Триває досудове розслідування та перевіряється причетність підозрюваних до інших злочинів на території Чернігівщини.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області