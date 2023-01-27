Оперативники поліції Києва затримали кишенькових крадіїв «зі стажем»

Фігуранти витягнули з кишені куртки відвідувача кафе гаманець, забрали з нього гроші та поклали назад. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, порушникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Працівники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва за «гарячим слідом» викрили двох товаришів, які обікрали місцевого мешканця. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

Перебуваючи у кафе на заправці, чоловіки витягнули з кишені куртки відвідувача гаманець, дістали з нього гроші та намагаючись не привертати сторонньої уваги, повернули аксесуар на місце. Оперативники за лічені хвилини затримали крадіїв на місці злочину.

Спільниками виявилися 55-річний місцевий мешканець та 47-річний іноземець, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Окрім речових доказів у вигляді 200 доларів США та кількох сотень гривень, які належать потерпілому, в них також виявлено ще 1200 доларів США та більше 7000 гривень, походження яких наразі встановлюється.

Фігурантів поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали відносно порушників кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

На даний час відносно порушників триває перевірка їх причетності до низки аналогічних злочинів на території Києва, у яких вони обґрунтовано підозрюються. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва