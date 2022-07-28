Оперативники поліції Києва затримали трьох чоловіків, які перебували у державному розшуку

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Фігуранти переховувались від суду, аби уникнути покарання за раніше скоєні злочини. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники відділу організації розшукової роботи столичного главку у Шевченківському районі затримали 34-річного чоловіка, який переховувався від органів суду за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно. Зловмисник викрадав комп’ютерну техніку з офісних приміщень та здавав її до ломбарду. Встановлено 20 епізодів злочинної діяльності крадія.

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Також, працівники управління карного розшуку спільно із оперативниками Оболонського управління поліції затримали на Львівщині раніше судимого 21-річного молодика, який втікав від судових органів задля уникнення покарання за повторне вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Порушник крав речі із магазинів одягу, за що був оголошений поліцейськими у розшук.

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Ще одного розшукуваного оперативники поліції Києва спільно із оперативними співробітниками Деснянського управління поліції затримали на Житомирщині. 21-річний зловмисник переховувався від правосуддя за підробку посвідчення водія. Відносно нього розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Троє чоловіків наразі очікують рішення суду стосовно обрання щодо них запобіжних заходів.

Відділ комунікації поліції Києва

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