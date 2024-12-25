Оперативники розкрили вбивство тренера-валютчика у Христинівці на Черкащині

За вбивство з корисливих мотивів затримано 30-річного жителя Христинівки. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подія, яка сталася 13 грудня сколихнула всю Христинівку та Уманський район. У провулку, близько 20:00 години вечора, виявили напівживого 54-річного спортивного тренера, який також займався валютними операціями.

Що трапилося з чоловіком та хто його жорстоко побив – було достеменно невідомо. Сам потерпілий розповісти не встиг, він помер у реанімаційному відділенні. Місцеві жителі відгукувалися про нього позитивно, кажуть, що ворогів не мав і навпаки, мав авторитет та повагу серед містян та спортивних вихованців.

Розв’язати цю справу взялися оперативники карного розшуку міст Христинівка, Умані та Черкас. Працювали слідчі, аналітики кримінального аналізу, експерти-криміналісти, кінологи. Керівництво Головного управління Національної поліції в Черкаській області взяло під особистий контроль розкриття даного злочину.

Робота тривала в режимі “нон-стоп”. Поліцейські опитали понад 1000 осіб, покроково опрацювали кожен двір, будинок, вулицю та провулок. Детально аналізували відео з приватних камер спостереження.

Тоді під підозру потрапив 30-річний місцевий житель. Поліцейські зібрали достатньо доказів його протиправної діяльності, а також під час обшуку у квартирі знайшли та вилучили частину грошових коштів, які він ще не встиг витратити на власні потреби.

Під час допиту чоловік зізнався, що до вбивства готувався. Підібрав знаряддя злочину — дерев’яну биту та вирахував час, коли жертва з грошима поверталася додому малолюдним місцем. Заволодівши сумкою потерпілого, у якій знаходилися близько 100 тисяч гривень та 300 $, з місця вчинення злочину — втік.

Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У суді, за клопотанням слідчих поліції та прокурорів, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує максимальне покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Черкаської області