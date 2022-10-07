Оперативники розшукали зловмисника, котрий викрадав гроші з апаратів розливу води у Тернополі

Оперативники Тернопільського райуправління поліції спільно з співробітниками обласного карного розшуку встановили зловмисника причетного до серії крадіжок грошей з водоматів.

Повідомлення про крадіжки надійшло до працівників поліції від приватного підприємця, котрий займається реалізацією питної води в обласному центрі. Зі слів чоловіка, невідомий, пошкодивши торгові автомати з водою, виніс звідти гроші. Усі злочини було скоєно на території мікрорайону «Дружба».

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції спільно зі слідчими викрили зловмисника. Ним виявився 30-річний житель одного із приміських сіл Тернополя. Він ніде не працює і раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Поліцейські довели причетність чоловіка до п’яти таких крадіжок. Зловмисник вдосвіта виїжджав на справу, зламував апарати для розливу води і забирав звідти гроші. Суми сягали тисяч гривень.

Фігуранту оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області