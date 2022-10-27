оперативники розшукали зловмисника, який викрав барсетку зі значною сумою грошей з автомобіля жителя тернополя

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. У нього з мікроавтобуса викрали барсетку з грошима та документами.

За словами потерпілого, він приїхав до знайомої, аби віддати їй деякі речі. Автівку припаркував в дворі багатоповерхівки. Вийшовши з машини, чоловік залишив відчиненими дверцята. Коли ж повернувся через 5 хвилин, виявив, що з переднього пасажирського сидіння викрали барсетку, в якій було понад 700 доларів, 18 000 гривень, документи.

У ході проведення оперативних заходів співробітники кримінальної поліції розшукали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 25-річний житель Тернополя. Частину викрадених коштів у чоловіка вилучили.

Також поліцейські встановили причетність фігуранта ще до однієї крадіжки – виніс з магазину одягу товару на понад 3 000 гривень.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування

Щоб не стати жертвою крадіїв, поліцейські радять завжди дотримуватися двох правил. По-перше, зачиняти автівку, навіть якщо виходите ненадовго. По-друге, ніколи не залишати в салоні на видних місцях цінні речі, барсетки та гаманці.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області