Оперативники Шевченківського управління поліції столиці затримали грабіжника

Чоловік потрапив у квартиру через балкон та відібрав у власниці оселі мобільний телефон. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що невідомий потрапив до її помешкання на вулиці Деревлянській та пограбував. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, оперативники та кінологи зі службовими собаками.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці отримали від потерпілої опис грабіжника та розпочали його пошуки: «Як нам стало відомо, до помешкання на четвертому поверсі через балкон потрапив невідомий. Після того, як порушника побачила власниця квартири, він побіг до вхідних дверей, відібравши мобільний телефон заявниці. Під час відпрацювання району ми помітили чоловіка, схожого за орієнтуванням та доставили до відділу поліції. Затриманий – це 30-річний уродженець міста Херсон».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва