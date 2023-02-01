Оперативники Тернополя розшукали та оголосили підозру сутенерці, яка переховувалася від правосуддя

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Створення або утримання місць розпусти й звідництво інкримінують працівники поліції 20-річній тернополянці. Жінка ще у червні минулого року разом зі спільницею, яка займалася здачею квартир подобово, організували бізнес, торгуючи чужим тілом, – розповів начальник міграційної поліції Тернопільщини Олександр Буняк.

“Бізнесменки” в мережі інтернет розмістили оголошення про високі заробітки для молодих дівчат. Деталі розповідали при зустрічі або телефоном. Погодилися співпрацювати з ними кілька жінок з Тернопільської, Черкаської, Запорізької та Вінницької областей.

Оперативники Тернополя розшукали та оголосили підозру сутенерці, яка переховувалася від правосуддя

Сутенерки підшуковували клієнтів через сайти оголошень та організовували зустрічі на квартирах. Прибуток ділили 50 на 50. Половину повії віддавали організаторам, а іншу залишали собі.

Впродовж кількох місяців слідчі головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно із працівниками міграційної служби документували протизаконну діяльність. Зібравши доказову базу, поліціянти прийшли з обшуками. Одну із сутенерок затримали одразу згідно зі статтею 208 КПК і оголосили підозру. Справа жінки уже скерована до суду.

Оперативники Тернополя розшукали та оголосили підозру сутенерці, яка переховувалася від правосуддя

Інша організаторка втекла і переховувалася. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили її місцеперебування, обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт та оголосили підозру відповідно до ч. 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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