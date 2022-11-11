Оперативники затримали 17-річного молодика за вчинення розбійного нападу на столичному Подолі

Зловмисник домовився про зустріч із продавцем електронних сигарет з метою придбати декілька позицій оптом. Після того як фігурант отримав три коробки з товаром, він розпилив газовий балончик потерпілому в обличчя, вдарив його, та втік з місця події. За вчинення особливо тяжкого злочину юнаку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вчора ввечері, 10 листопада, до поліції Києва звернувся чоловік із повідомленням про розбійний напад на вулиці Почайнинській. Для встановлення усіх обставин на місце події були скеровані патрульні поліцейські, слідчо-оперативна Подільського управління поліції та оперативники.

Заявник розповів правоохоронцям, що вдень йому зателефонував невідомий, який хотів придбати оптом декілька позицій електронних сигарет. На зустріч «покупець» приїхав із двома товаришами, які чекали на нього неподалік. Отримавши три пакунки, загальний вміст яких нараховував 600 пристроїв для куріння, зловмисник розпилив потерпілому в обличчя газовий балончик, вдарив його та втік із товаром.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції за злагодженої роботи з аналітиками столичного главку встановили ймовірного підозрюваного та затримали його із товаришами у Солом’янському районі столиці. Як з’ясувалось, після скоєння злочину молодики поїхали до знайомої фігуранта, де він вирішив на деякий час сховати викрадене майно. У рамках невідкладного обшуку слідчі вилучили речові докази, а також знаряддя вчинення злочину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах військового стану. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі готують повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Юнаку загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва