Оперативники затримали чоловіка та жінку за квартирну крадіжку в Подільському районі столиці

За допомогою відмичок фігуранти потрапили до оселі киянки та викрали звідти гроші, техніку та прикраси. Протягом двох годин правоохоронці розшукали зловмисників із речовими доказами. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції зателефонувала місцева мешканка із повідомленням про те, що невідомі обікрали її квартиру на вулиці Кирилівський. Для встановлення обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група Подільського управління поліції, а також співробітники карного розшуку.

Начальник кримінальної поліції Подільського управління поліції Денис Сілочі розповів, що за допомогою відмичок фігуранти проникли до оселі та викрали звідти гроші, телефон, планшет, ювелірні прикраси, а також інші особисті речі власників:

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили, що до скоєння злочину причетні 41-річний киянин та його 34-річна співмешканка, які вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Протягом двох годин ми затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в іншому районі столиці. Частину викрадених коштів зловмисники встигли витратити, інші речові докази було вилучено під час слідчих дій».

Крім того, працівники поліції з’ясували, що у квітні цього року чоловік затримувався правоохоронцями за вчинення аналогічного злочину у Шевченківському районі столиці, проте тоді вийшов під заставу.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва