Оперативники затримали чоловіка за розбійний напад на свого бізнес-партнера

Після скоєння злочину фігурант втік в Одеську область, де його невдовзі розшукали правоохоронці. Відтепер на нього очікує тривалий строк за ґратами.

До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в під’їзді на вулиці Дубровицькій знайомий, погрожуючи ножем, заволодів його особистими речима. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та співробітники карного розшуку.

Правоохоронці встановили, що жертвою розбійного нападу став чоловік, а його кривдником виявився товариш, з яким вони розпочали спільну справу, яка виявилася збитковою. Після цього зловмисник почав вимагати у потерпілого гроші, які той вклав у розвиток бізнесу. Не зумівши домовитись, фігурант вистежив потерпілого у під’їзді, де, погрожуючи ножем, відібрав його мобільний телефон та ключі від квартири.

Оперативники Оболонського управління поліції та столичного главку із залученням аналітиків кримінального аналізу встановили місцезнаходження 26-річного зловмисника та спільно зі співробітниками ГУНП в Одеській області затримали його із речовими доказами на Одещині..

Слідчий за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомив фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва