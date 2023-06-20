Оперативники затримали киянку, яка ножем поранила двох осіб

Слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину та повідомили фігурантці про підозру за нанесення тілесних ушкоджень. Затримана знаходиться під вартою, їй загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку на вулиці Курчатова невідома нанесла ножові поранення чоловіку та жінці.

На виклик оперативний черговий направив наряд патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу Деснянського управління поліції.

На місці події правоохоронці виявили 37-річну жінку з пораненням грудей, та киянина, 1985 року народження з проникаючим ножовим пораненням у живіт. Поліцейські невідкладно надали їм домедичну допомогу та викликали швидку.

Зі слів свідків події, біля будинку на лавочці відпочивала пара місцевих мешканців. Згодом, до них підійшов знайомий в компанії невідомої жінки. У процесі спілкування між відпочиваючими виникла суперечка, яка переросла в бійку. Під час з’ясування відносин «гостя» дістала із сумки ніж та вдарила спочатку жінку, а потім свого товариша.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили особу нападниці та затримали її. Нею виявилася 31-річна киянка, яку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також, під час огляду місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж, який направлено на експертизу.

Слідчі Деснянського управління поліції по факту поранення жінки розпочали кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Районний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва