Оперативники затримали киянку, яка завдала ножове поранення співмешканцю

Після спільного вживання алкогольних напоїв зловмисниця вдарила чоловіка ножем у груди. Фігурантці повідомлено про підозру. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Братиславській поранено чоловіка. На виклик виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та співробітники кримінальної поліції.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили 42-річного потерпілого з ножовим пораненням. Лікарі швидкої доправили його у непритомному стані до медичного закладу. У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік мешкає зі своєю цивільною дружиною. Після спільного вживання спиртних напоїв між ними виник конфлікт, внаслідок якого жінка кухонним ножем вдарила співмешканця у груди.

Слідчі затримали 52-річну киянку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події криміналісти вилучили речові докази та ймовірне знаряддя злочину.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За погодження Деснянської окружної прокуратури міста Києва фігурантці повідомлено про підозру. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Поліція Києва