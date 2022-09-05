Оперативники затримали телефонного шахрая, який діяв за схемою «ваш родич у біді»

За «гарячими слідами» правоохоронці прослідкували маршрут руху та встановили особу зловмисника. За скоєне йому тепер загрожує до 3 років позбавлення волі.

Учора, 4 вересня, близько 21 години, до поліції звернулась 86-річна місцева жителька. Заявниця розповіла, що годину тому до неї зателефонувала невідома особа і повідомила, що її дочка потрапила в ДТП, мовляв, терміново потрібні грошові кошти для операції й лікування.

Скориставшись панічним станом та довірою пенсіонерки, зловмисник вмовив її винести та передати йому кошти в сумі 5000 доларів США, після чого подався у невідомому напрямку.

Невдовзі після цього до лучанки прийшла донька – ціла і неушкоджена. Жінка зрозуміла, що її ошукали та негайно звернулась в поліцію.

Слідчо-оперативна група Луцького РУП негайно виїхала на місце події. Зібравши необхідну розшукову інформацію, оперативникам вдалось швидко знайти та затримати шахрая уранці, 5 вересня. Ним виявився 40-річний мешканець іншої області.

Наразі правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України, він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до рішення суду.

Відомості кримінального характеру слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 КК України. Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Потерпіла пенсіонерка розповіла свою історію, закликала інших бути обачними та висловила вдячність поліцейським за професійне реагування.

Сектор комунікації поліції Волинської області