Оперативники затримали злодія, який обікрав пасажирку на столичному залізничному вокзалі

Правопорушник непомітно забрав сумку потерпілої з грошима, навушниками та документами й намагався втекти потягом. Чоловіку вже повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До відділу поліції на станціях залізничного транспорту надійшла заява від мешканки Київської області про те, що на Центральному залізничному вокзалі її обікрав невідомий.

Зареєструвавши подію, оперативний черговий одразу передав інформацію про злочин співробітниками кримінальної поліції.

Під час відпрацювання території вокзалу оперативники встановили особу правопорушника та разом з колегами з управління карного розшуку столичного главку Кіровоградської області затримали його. Ним виявився 30-річний мешканець Дніпропетровщини.

Правоохоронці встановили, що зловмисник скористався неуважністю пасажирки та викрав її сумку, після чого намагався втекти потягом до іншого міста.

Відсутність речей жінка помітила, коли проходила рамки металошукача. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили у фігуранта всі викрадені цінності: 21500 гривень, 100 доларів США, кілька купюр різноманітних іноземних валют, безпровідні навушники, документи та банківські картки.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва