Оперативники затримали злодія, який обкрадав приватні будинки у Києві

Фігурант проникав до приміщень через вікна та викрадав звідти техніку, яку потім здавав у ломбарди. Слідчі повідомили йому про підозру, а суд помістив під варту. Відтепер зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про крадіжку з будинку на вулиці Садовій, що у Святошинському районі столиці. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

По прибуттю правоохоронці встановили, що зловмисник проник до будинку поки його власники були відсутні. Фігурант намагався відтиснути скло, а коли це не вдалося, то розбив вікно. З приміщення чоловік викрав два телевізори, колонки, інструменти та Інтернет-роутер.

У ході проведення оперативно-пошукових заходів працівники кримінальної поліції спільно із сектором кримінального аналізу з’ясували, що ймовірний підозрюваний здав викрадене майно до одного із ломбардів у Шевченківському районі Києва. Переглянувши відео з камер спостереження оперативники встановили, що до злочину причетний чоловік, який перебуває у розшуку за скоєння крадіжки у іншій області.

Раніше судимого за майнові злочини 33-річного уродженця Запорізької області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі у слідства є всі підстави вважати, що затриманий причетний до аналогічної крадіжки з будинку на вулиці Садовій та ще трьох крадіжок з кіосків у Святошинському районі, а також до серії крадіжок в Оболонському та Дарницькому районах Києва.

Слідчими за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва