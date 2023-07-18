Оперативники затримали зловмисників, які на Центральному залізничному вокзалі пограбували чоловіка

Грабіжники побили 41-річного киянина та відібрали у нього гаманець. Дізнавшись прикмети нападників поліцейські упродовж лічених хвилин затримали їх та повернули майно законному власнику.

Під час несення служби на території Вокзальної площі до оперативників відділу поліції на станціях залізничного транспорту звернувся по допомогу 41-річний місцевий мешканець. Чоловік розповів, що його побили двоє невідомих, а потім відібрали гаманець з грошима та документами.

Дізнавшись прикмети зловмисників, поліцейські почали відпрацювання прилеглої території та за декілька хвилин розшукали підозрюваних. Ними виявилися 41-річний уродженець Житомирської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, та 29-річний уродженець Київщини.

Оперативники повернули майно потерпілому, а зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Максимальне покарання передбачає до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва