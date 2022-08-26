Опоїла та обібрала чоловіка: поліція Київщини викрила крадійку

1 липня на залізничному вокзалі міста Бориспіль правопорушниця пригостила алкоголем 62-річного потерпілого та викрала мобільний телефон, документи й банківську картку, з якої зняла 11 тисяч гривень.

Згодом співробітники управління карного розшуку в Київській області спільно із оперативниками Бориспільщини встановили порушницю.

Нею виявилася 35-річна жителька Броварського району, яка вже мала проблеми із законом. На разі поліцейські перевіряють фігурантку на причетність до скоєння інших майнових злочинів.

За фактом крадіжки вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.4 ст.185 ККУ]. Зловмисниці загрожує до 8 років ув’язнення.

ГУ Національної поліції в Київській області