«Оренда» квартири закінчилася для тернополянки втратою 10 500 гривень

10500 гривень – саме стільки втратила 21-річна мешканка обласного центру. Дівчина переказала гроші аферистові, який за винагороду пообіцяв їй надати квартиру в оренду.

Схема за якою діють аферисти вже застаріла, однак громадяни продовжують від неї потерпати. Заявниця розповіла, що знайшла в мережі Інтернет публікацію про оренду квартири в центрі Тернополя. Вона зателефонувала за вказаним номером та узгодила з орендодавцем умови найму. Чоловік одразу попросив здійснити повну передоплату в сумі 10500 гривень, як гарантію винайму. Дівчина погодилася й здійснила транзакцію. Однак коли вона знову зателефонувала до чоловіка, його телефон був вимкнений, а допис видалений.

Відомості про злочин слідчі Тернопільського РУП внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські розповідають, що шахраї копіюють фото квартир на різних сайтах і розміщують пропозиції, представляючись власниками. Ціни вказують зазвичай нижче від ринкових, щоб заманити клієнтів. Після того, як жертва переказує кошти, просто вимикають телефон. У підсумку люди втрачають свої гроші й залишаються без житла.

Щоб не потрапити на гачок, необхідно під час телефонної розмови запитати точну адресу запропонованого житла і перевірити в пошукових системах (інтернет-ресурсах оренди житла) чи це помешкання раніше здавали в оренду, прочитати відгуки про нього. Також варто віддавати перевагу оренді житла, яке пропонують фірми з нерухомості, що мають власні сайти.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області