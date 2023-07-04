Організатор тітушок часів Майдану засвітив у Москві створення армянського «батальйону» для війни проти України

Майбутніх вбивць «благословили» у церкві.

Відомий кримінальний «авторитет» із Горлівки Донецької області Армен Саркісян засвітився на так званій «церемонії благословення» вірменського батальйону «Арбат», який в складі російської армії воюватиме проти України.

«Церемонія» відбулась у Вірменській апостольській церкві в Москві, яка свого часу «благословила» відомий своїми звірствами проти мирного грузинського населення Абхазії вірменський батальйон ім. Баграмяна. Ймовірно основу новоствореного батальйону «Арбат» складуть «арцахські» (карабахські) бойовики, які полишили території після звільнення Карабаху Азербайджаном.

Армен Саркісян на прізвисько Горлівський був одним із організаторів груп “тітушок” під час Революції Гідності. Тоді організовані ним банди нападали і вбивали людей. Зокрема, вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, за яке згодом засудили Юрія Крисіна, здійснила саме група Саркісяна.

З 24 лютого 2022 року Саркісян-Горлівський займається мародерством й «віджимом» підприємств на захоплених окупантами районах України.

За даними української розвідки восени 2022 року він навіть став «смотрящім» за в’язницями як на окупованих територіях України, так і в самій РФ.

Однак основним завданням на «посаді» було створення нової «приватної військової компанії», яку мав спонсорувати прокремлівський російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян, який також був присутній на «благословінні».

Карапетян володіє пов’язаною з “Газпромом” компанією “Ташир холдинг”, до якої входять і “Електричні мережі Вірменії”.