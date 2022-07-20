Організатора фіктивного «сall-centre» та 5 спільників судитимуть за шахрайство з рахунками вкладників банків (фото)

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 6 учасників злочинного угруповання за фактом шахрайства з грошовими рахунками вкладників банків (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Нагадаємо, що діяльність «Call–centre» організував мешканець Дніпра, який разом зі спільниками (адміністраторами, коучерами, бухгалтером та службою охорони) здійснював підбір персоналу, проводив спеціальні психологічні тренінги та навчання, прописував та опрацьовував сценарій «шахрайських схем».

В орендованому угрупованням приміщенні, за вказівкою «організатора», було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «адміністрація», а також «відділ холодників», «відділ клоузерів» та «кредитний відділ», які мали окремі приміщення, з необхідними меблями, комп’ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для ведення «бізнесу» комп’ютерні програми та SIP-телефонія.

Учасники «Call–centre», так звані «холодники» та «клоузери», після їх навчання та чіткого інструктажу, діючи за легендою, як працівники банківських установ, а іноді працівники правоохоронних органів, використовуючи клієнтські бази даних та психологічні методи впливу, отримували від клієнтів банків персональні відомості для проведення розрахункових операцій, реквізити рахунків, коди – CVV.

Після чого спільники безперешкодно здійснювали перерахування коштів потерпілих на електронні гаманці та на рахунки підконтрольних осіб.

«Шахрайський бізнес» не обмежувався територією України, потерпілими ставали також громадяни сусідніх держав.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури