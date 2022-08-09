Організаторам будівельної афери у Рівному оголошено нові підозри та змінено запобіжний захід

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За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури повідомлено про нову підозру власнику та директору товариства за фактом заволодіння та розтрати коштів громадян (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Так, в ході слідства зібрано достатньо доказів для нової підозри кінцевому бенефіціарному власнику товариства, який діючи за попередньою змовою з директором цього ж товариства, упродовж 2018-2020 років уклали з 37 громадянами договори купівлі–продажу майнових прав на квартири в житловому комплексі на території м. Рівне. Підозрювані одержали від них особисто або на банківські рахунки товариства понад 16,5 млн грн, однак замість того, щоб вкласти їх у будівництво нерухомості і виконати умови договорів, частиною коштів заволоділи, а ще частину розтратили та легалізували незаконно отримані доходи.

Нагадаємо, що на початку липня Рівненським міським судом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту у нічний час доби із застосування електронного засобу контролю. Прокуратура, не погоджуючись з вказаними рішеннями суду, оскаржила його в апеляційному суді.

8 серпня Рівненський апеляційний суд змінив одному з підозрюваних запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 1 млн грн. Судовий розгляд іншої апеляційної скарги ще триває.

Наразі слідство триває, його проводить СУ ГУНП в Рівненській області та СВ РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статей передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури

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