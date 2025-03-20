Організаторка незаконного «туру за кордон» намагалася підкупити прикордонника

На Миколаївщині оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки ДПСУ спільно зі співробітниками СБУ викрили адвокатку, яка спланувала нелегальне переправлення чоловіка призовного віку за кордон.

Щоб забезпечити виїзд «клієнта», вона запропонувала прикордоннику хабар у $5000, однак військовослужбовець доповів про це керівництву. Жінку затримали під час передачі так званого авансу. Наразі їй оголошено про підозру.

Державна прикордонна служба має нульову толерантність до корупції.

ДПСУ